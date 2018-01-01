Савчук в паре с Павлюченковой стартовали с победы на турнире в Дохе

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в парном разряде разряде проходят матчи первого круга.Украинка(42-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(76) вышли во второй круг после победы над словенкой(33) и японкой(29) со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 8 минут игрового времени Савчук и Павлюченкова выиграли пять геймов на подаче соперниц и проиграли один на своей. На их счету один эйс и две двойных ошибки, а Среботник и Аояма ни разу не подали навылет и трижды ошиблись при подаче.За выход в четвертьфинал турнира Савчук и Павлюченкова сразятся с российской парой, посеянной под первым номером, Екатерина Макарова (3) / Елена Веснина (3).