Леся Цуренко не смогла пробиться во второй круг турнира в Дохе

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.40-я ракетка мира, 28-летняя украинкане смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 29-летней румынке, занимающей в рейтинге WTA 43-е место. Поединок длился 1 час 57 минут и завершился в пользу румынки со счетом 7:5, 6:4.На счету Цуренко четыре брейка и два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Бузарнеску сделала шесть брейков, ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.Во втором круге Бузарнеску сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, которая посеяна под 7-м номером и первый круг пропускает.Цуренко покидает турнир, заработав одно рейтинговое очко и $8,900 призовых.Напомним, в одиночном разряде также выступают Элина Свитолина, которая получила третий номер посева и первый круг пропускает и Катерина Бондаренко, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Первая соперница Свитолиной определится в матче Юлия Путинцева (Казахстан) – Маркета Вондроушова (Чеия, Q). Бондаренко в первом круге сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.Михаэла Бузарнеску (Румыния, LD) - Леся Цуренко (Украина) — 7:5, 6:4Катрин Беллис (США, Q) — Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 4:1 RtДуань Инь-Инь (Китай, Q) — Онс Жабер (Тунис, WC) – 6:2, 6:3Анна Блинкова (Россия, Q) — Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:3