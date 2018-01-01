Цибулкова победила Павлюченкову на старте турнира в Дохе

Теннис. WTA. Premier - Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $3,198,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $3,198,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.28-летняя словачка, занимающая в мировом рейтинге 30-е место, стартовала с победы над 22-й ракеткой мира, 26-летней россиянкойсо счетом 7:6(8), 6:4.Теннисистки играли 1 час 54 минут. Цибулкова сделала три брейка и упустила две своих подачи. На ее счету два эйса и три двойных ошибки, а Павлюченкова один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии Доминика лидирует со счетом 7:3.За выход в четвертьфинал турнира Цибулкова поспорит француженкой Каролин Гарсией, которая получила 7-й номер посева и первый круг пропускает. Ранее теннисистки встречались дважды и пока у них ничья.Доминика Цибулкова (Словакия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6(8), 6:4