Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили свои позиции

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19:09 В Пхенчхане гражданин Латвии пытался украсть клюшки финских хоккеисток 142 | Хоккей / Пхенчхан 2018

18:55 Пхенчхан-2018. Германия сохранила лидерство в медальном зачете после третьего дня 131 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

18:34 Пхенчхан-2018. Норвежка Лундби – олимпийская чемпионка в прыжка с трамплина К-98 115 | Прыжки на лыжах с трамплина / Пхенчхан 2018

18:17 Пхенчхан-2018. Голландская конькобежка Вюст –олимпийская чемпионка на 1500 м 93 | Коньки / Пхенчхан 2018

18:03 Пхенчхан-2018. Канадец Кингсбери – олимпийский чемпион по фристайлу в могуле 96 | Фристайл / Пхенчхан 2018

17:12 Савчук в паре с Павлюченковой стартовали с победы на турнире в Дохе 110 | Теннис

16:55 Леся Цуренко не смогла пробиться во второй круг турнира в Дохе 97 | Теннис

16:25 Олег Верняев: Предлагали любой институт и квартиру за гражданство России (Видео) 127 | Гимнастика / Видео

15:56 Лаура Дальмайер: Я мастер устойчивости 126 | Биатлон / Пхенчхан 2018