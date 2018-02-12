Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко на прежних позициях

Сегодня, 11:07 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 12 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки и все остались на прежних позициях. Элина Свитолина – третья ракетка мира, Леся Цуренко (40-я), Катерина Козлова (65), Катерина Бондаренко (80).



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки и каждая из них поднялась на одну позицию: Ангелина Калинина (158-я), Даяна Ястремская (166), Марта Костюк (184).



В первой десятке мирового рейтинга без изменений. Лидирует датчанка Каролин Возняцки, опережая румынку Симону Халеп на 349 очков.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 12.02.2018г.:

1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7616

3 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5835

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4495

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 3031

10 (12). Юлия Гёргес (Германия) - 2900

…

40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260

65 (65). Катерина Козлова (Украина) – 922

80 (80). Катерина Бондаренко (Украина) – 818

158 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 366

166 (167). Даяна Ястремская (Украина) – 350

184 (185). Марта Костюк (Украина) - 308



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 12 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки и все остались на прежних позициях. Элина Свитолина – третья ракетка мира, Леся Цуренко (40-я), Катерина Козлова (65), Катерина Бондаренко (80).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки и каждая из них поднялась на одну позицию: Ангелина Калинина (158-я), Даяна Ястремская (166), Марта Костюк (184).В первой десятке мирового рейтинга без изменений. Лидирует датчанка Каролин Возняцки, опережая румынку Симону Халеп на 349 очков.1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 76163 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 58354 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 56905 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 54456 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 50007 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 44958 (8). Винус Уильямс (США) – 42779 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 303110 (12). Юлия Гёргес (Германия) - 290040 (40). Леся Цуренко (Украина) – 126065 (65). Катерина Козлова (Украина) – 92280 (80). Катерина Бондаренко (Украина) – 818158 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 366166 (167). Даяна Ястремская (Украина) – 350184 (185). Марта Костюк (Украина) - 308