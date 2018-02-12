На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко на прежних позицияхЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 12 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки и все остались на прежних позициях. Элина Свитолина – третья ракетка мира, Леся Цуренко (40-я), Катерина Козлова (65), Катерина Бондаренко (80).

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки и каждая из них поднялась на одну позицию: Ангелина Калинина (158-я), Даяна Ястремская (166), Марта Костюк (184).

В первой десятке мирового рейтинга без изменений. Лидирует датчанка Каролин Возняцки, опережая румынку Симону Халеп на 349 очков.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 12.02.2018г.:
1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7616
3 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5835
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4495
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 3031
10 (12). Юлия Гёргес (Германия) - 2900

40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260
65 (65). Катерина Козлова (Украина) – 922
80 (80). Катерина Бондаренко (Украина) –  818
158 (159).  Ангелина Калинина (Украина) – 366
166 (167). Даяна Ястремская (Украина) – 350
184 (185). Марта Костюк (Украина) - 308

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Козлова поднялась на 20 позиций, Костюк вошла в ТОП-200
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Козлова и Бондаренко потеряли по одному пункту
Рейтинг WTA. Козлова поднялась на три позиции
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место, Цуренко – 42-е, Козлова и Бондаренко улучшили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Бондаренко потеряла один пункт
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко, Козлова и Бондаренко ослабили свои позиции
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Савчук в паре с Павлюченковой стартовали с победы на турнире в Дохе
Леся Цуренко не смогла пробиться во второй круг турнира в Дохе
Цибулкова победила Павлюченкову на старте турнира в Дохе
Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко на прежних позициях

Последние новости спорта

19:09 В Пхенчхане гражданин Латвии пытался украсть клюшки финских хоккеисток 142 | Хоккей / Пхенчхан 2018

18:55 Пхенчхан-2018. Германия сохранила лидерство в медальном зачете после третьего дня 131 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

18:34 Пхенчхан-2018. Норвежка Лундби – олимпийская чемпионка в прыжка с трамплина К-98 115 | Прыжки на лыжах с трамплина / Пхенчхан 2018

18:17 Пхенчхан-2018. Голландская конькобежка Вюст –олимпийская чемпионка на 1500 м 93 | Коньки / Пхенчхан 2018

18:03 Пхенчхан-2018. Канадец Кингсбери – олимпийский чемпион по фристайлу в могуле 96 | Фристайл / Пхенчхан 2018

17:12 Савчук в паре с Павлюченковой стартовали с победы на турнире в Дохе 111 | Теннис

16:55 Леся Цуренко не смогла пробиться во второй круг турнира в Дохе 98 | Теннис

16:25 Олег Верняев: Предлагали любой институт и квартиру за гражданство России (Видео) 127 | Гимнастика / Видео

15:56 Лаура Дальмайер: Я мастер устойчивости 126 | Биатлон / Пхенчхан 2018

15:28 Домрачева: На последнем рубеже решила рискнуть, но риск себя не оправдал 131 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Церемония открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Фото)

Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина (+Фото)

Сергей Бубка принял участие в эстафете олимпийского огня (Фото)

В Олимпийской деревне Пхенчхана торжественно поднят Государственный флаг Украины (+Фото)

Победа Гассиева над Дортикосом в фотографиях

Гассиев vs Дртикос: результаты взвешивание (Фото, Видео)

Гассиев – Дортикос: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Олег Верняев: Предлагали любой институт и квартиру за гражданство России (Видео)

НХЛ. Топ-10 сейвов прошедшей игровой недели (Видео)

НХЛ. Топ-10 голов прошедшей недели (Видео)

НБА. данки Дэвиса, Адетокунбо и Джордана – в топ-10 игрового дня

НБА. Мощный данк Митчелла возглавляет топ-10 игрового дня

НБА. Пас через всю площадку Карри и данк Брауна – в топ-10 игрового дня

Английские YouTube-блогеры сразились на ринге и собрали больше просмотров, чем Макгрегор и Мейвезер (Видео)





Топ-новости недели

Пхенчхан-2018. Германия сохранила лидерство в медальном зачете после третьего дня
Пхенчхан-2018. Мартен Фуркад выиграл гонку преследования; Пидручный – 34-й
Пхенчхан-2018. Дальмайер оформила золотой дубль; Вита Семеренко – 18-я в гонке преследования
Пхенчхан-2018. Канадские фигуристы – чемпионы Олимпиады в командном турнире
Пхенчхан-2018. Сборная Германии - лидер медального зачета после второго дня






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2018 (212)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги