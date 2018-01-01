Последние новости спорта

19:28 Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Дохе 100 | Теннис

19:06 Михал Крчмарж: Объективно я не тот, кто должен стоять на подиуме 117 | Биатлон / Пхенчхан 2018

18:02 Йоханнес Бё: Пожму руку Фуркаду, это был не наш с ним день 131 | Биатлон / Пхенчхан 2018

17:51 Мартен Фуркад: Был готов завоевать медаль, но важны результаты, а не потенциал 132 | Биатлон / Пхенчхан 2018

17:26 Пхенчхан-2018. Сборная Германии - лидер медального зачета после второго дня 133 | Главные новости спорта / Пхенчхан 2018

16:51 Пхенчхан-2018. Француженка Лаффон - олимпийская чемпионка в могуле, Татьяна Петрова в финал не пробилась 186 | Фристайл / Пхенчхан 2018

16:31 Пхенчхан-2018. Австриец Гляйршер – олимпийский чемпион в одноместных санях, Дукач и Мандзий в финал не пробились 133 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Пхенчхан 2018

15:41 Тренер Тайсона Фьюри: Уайлдер опаснее Джошуа 177 | Бокс

15:30 Ломаченко: Линарес - боец топ уровня. Как раз тот скальп, который мне нужен 157 | Бокс