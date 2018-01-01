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Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Дохе
Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в ДохеВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open  с призовым фондом $3,198,000 завершилась квалификация.

80-я ракетка мира, 31-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (6) в финальном раунде квалификации нанесла поражение 21-летней испанке Саре Соррибес Тормо (13), занимающей в рейтинге WTA 106-е место, со счетом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 37 минут. Бондренко  выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Навылет Катерина не подавала и дважды ошиблась на подаче против одного эйса и двух двойных ошибок у испанки. Это была вторая победа украинки в двух встречах с Соррибес Тормо.

В основной сетке Бондаренко будет стартовать матчем против еще одной испанки – Карлы Суарес Наварро. На данный момент в их личном противостоянии впереди украинка – 2:1.

Катерина также выступит и в парном разряде в дуэте с сербкой Александрой Крунич. В стартовом матче им будет противостоять украинско-австралийская пара Надежда Киченок / Анастасия Родионова.
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