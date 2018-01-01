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Кубок Федерации. Украина уступила Австралии - 2:3
Кубок Федерации. Украина уступила Австралии - 2:3. Фото ukrtennis.comВ ночь на 11 февраля в Канбере (Австралия) завершилась матчевая встреча женских сборных Украины и Австралии в рамках первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации.
Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был равный – 1:1.

В воскресенье, во второй игровой день, состоялось три матча – два одиночных и один парный.

Марта Костюк занимающая в мировом рейтинге 185-е место уступила лидеру австралийской сборной, 16-й ракетке мира Эшли Барти. Матч длился 1 час 6 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:2, 6:3.
Марта взяла две подачи соперницы и упустила шесть своих, ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок против одного эйса и пяти двойных у Барти.
Австралия вышла вперед – 2:1.

В четвертом раунде противостояния Надежда Киченок, заменившая свою сестру Людмилу, переиграла 26-ю ракетку мира австралийку Дарью Гаврилову со счетом 4:6, 6:2, 6:3.
За 2 часа, проведенные на корте, Надежда сделала три брейка и не удержала одну свою подачу. На счету украинки два эйса и десять двойных ошибок, а Гаврилова три раза подала навылет при девяти двойных.
Украина сравняла счет в противостоянии с Австралией – 2:2.

Судьба матча решалась в заключительной, парной встрече, в которой Людмила и Надежда Киченок играли против Эшли Барти и Кейси Деллакуа.
Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился в пользу хозяек корта со счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, Украина уступила Австралии с итоговым счетом – 2:3.

В этом сезоне сборная Австралии сыграют в плей-офф Мировой группы, а украинки встретятся с одной из команд-победительниц зонального этапа в плей-офф Второй Мировой группы, среди которых Парагвай (Америка), Великобритания и Латвия (Европа/Африка), Япония (Азия/Океания).
 
Теннис. Кубок Федерации. Вторая Мировая группа. Канбера (Австралия).10-11 февраля
Австралия – Украина – 3:2
Эшли Барти – Людмила Киченок - 4:6, 6:1, 6:4
Дарья Гаврилова – Марта Костюк – 6:7(3), 3:6
Эшли Барти – Марта Костюк – 6:2, 6:3
Дарья Гаврилова – Надежда Киченок – 4:6, 6:2, 6:3
Эшли Барти / Кейси Деллакуа – Надежда Киченок / Людмила Киченок – 6:3, 6:4
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