Кубок Федерации. Украина уступила Австралии - 2:3

Теннис. Кубок Федерации. Вторая Мировая группа. Канбера (Австралия).10-11 февраля

В ночь на 11 февраля в Канбере (Австралия) завершилась матчевая встреча женских сборных Украины и Австралии в рамках первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации.Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был равный – 1:1.В воскресенье, во второй игровой день, состоялось три матча – два одиночных и один парный.занимающая в мировом рейтинге 185-е место уступила лидеру австралийской сборной, 16-й ракетке мира. Матч длился 1 час 6 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:2, 6:3.Марта взяла две подачи соперницы и упустила шесть своих, ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок против одного эйса и пяти двойных у Барти.Австралия вышла вперед – 2:1.В четвертом раунде противостояния, заменившая свою сестру Людмилу, переиграла 26-ю ракетку мира австралийкусо счетом 4:6, 6:2, 6:3.За 2 часа, проведенные на корте, Надежда сделала три брейка и не удержала одну свою подачу. На счету украинки два эйса и десять двойных ошибок, а Гаврилова три раза подала навылет при девяти двойных.Украина сравняла счет в противостоянии с Австралией – 2:2.Судьба матча решалась в заключительной, парной встрече, в которойиграли противПоединок продолжался 1 час 5 минут и завершился в пользу хозяек корта со счетом 6:3, 6:4.Таким образом, Украина уступила Австралии с итоговым счетом – 2:3.В этом сезоне сборная Австралии сыграют в плей-офф Мировой группы, а украинки встретятся с одной из команд-победительниц зонального этапа в плей-офф Второй Мировой группы, среди которых Парагвай (Америка), Великобритания и Латвия (Европа/Африка), Япония (Азия/Океания).– Людмила Киченок - 4:6, 6:1, 6:4Дарья Гаврилова –– 6:7(3), 3:6– Марта Костюк – 6:2, 6:3Дарья Гаврилова –– 4:6, 6:2, 6:3– Надежда Киченок / Людмила Киченок – 6:3, 6:4