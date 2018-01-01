Кубок Федерации. После первого дня счет в матче Австралия – Украина – 1:1

В ночь на 10 февраля в Канбере (Австралия) прошел первый день матчевой встречи женских сборных Украины и Австралии в рамках первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации. Состоялось два одиночных матча.Первыми на корт вышли, занимающая в мировом рейтинге 883-ю строчку и лидер австралиек, 16 я ракетка мираПоединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился в пользу австралийки со счетом 4:6, 6:1, 6:4.На счету Людмилы два брейка, один эйс и одиннадцать двойных ошибок, а Эшли сделала четыре брейка и семь раз подала навылет, избежав ошибок на подаче.Сборная Австралии повела в матче – 1:0.Во втором матче игрового дня 15-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 185-е место, нанесла поражение 26-й ракетке мира, 23-летней представительнице Австралиисо счетом 7:6(3), 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Костюк реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Гаврилова – пять из восьми. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом украинка допустила девять двойных ошибок, а австралийка – семь.Таким образом, сборная Украины сравняла счет в матче с Австралией – 1:1.В воскресенье, 11 февраля пройдут три матча:Эшли Барти – Марта КостюкДарья Гаврилова – Людмила КиченокЭшли Барти / Кейси Деллакуа – Надежда Киченок / Дарья Лопатецкая