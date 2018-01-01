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Кубок Федерации. После первого дня счет в матче Австралия – Украина – 1:1
Кубок Федерации. После первого дня счет в матче Австралия – Украина – 1:1В ночь на 10 февраля в Канбере (Австралия) прошел первый день матчевой встречи женских сборных Украины и Австралии в рамках первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации. Состоялось два одиночных матча.

Первыми на корт вышли Людмила Киченок, занимающая в мировом рейтинге 883-ю строчку и лидер австралиек, 16 я ракетка мира Эшли Барти

Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился в пользу австралийки со счетом 4:6, 6:1, 6:4.
На счету Людмилы два брейка, один эйс и одиннадцать двойных ошибок, а Эшли сделала четыре брейка и семь раз подала навылет, избежав ошибок на подаче.

Сборная Австралии повела в матче – 1:0.

Во втором матче игрового дня 15-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 185-е место, нанесла поражение 26-й ракетке мира, 23-летней представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счетом 7:6(3), 6:3. 

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Костюк реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Гаврилова – пять из восьми. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом украинка допустила девять двойных ошибок, а австралийка – семь.

Таким образом, сборная Украины сравняла счет в матче с Австралией – 1:1.

В воскресенье, 11 февраля пройдут три матча:     
Эшли Барти – Марта Костюк
Дарья Гаврилова – Людмила Киченок
Эшли Барти / Кейси Деллакуа – Надежда Киченок / Дарья Лопатецкая
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