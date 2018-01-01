Людмила Киченок: Считаю жеребьевку матча Австралия - Украина удачной

10-11 февраля в столице Австралии состоится матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.Людмила Киченок: «Любое волнение привносит определенный дискомфорт. Но мне, наверное, лучше начинать первой. Потому что лично меня ожидание изматывает сильнее. Хочется быть во время встречи в боксе команды, смотреть за развитием ситуации, но в такой ситуации я словно сама переживаю все то, что происходит на корте и теряю энергию. Так что я считаю жеребьевку удачной.Если говорить о покрытии, на котором мы будет играть, то в первый день корт был мягким и ровным, а за четыре дня он утоптался. Теперь он жестче, но покрытие неравномерное: где-то сохранились воздушные подушки, а где-то трава полностью прилегает к харду, укрытому фанерой. В результате имеем непредсказуемые отскоки. Но ведь все в равных условиях».