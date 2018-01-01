Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина (+Фото)

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10-11 февраля в Канбере (Австралия) женская сборная Украины по теннису проведет матчевую встречу первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Австралии.



Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина:



Суббота, 10 февраля

1-й матч: Эшли Барти – Людмила Киченок

2-й матч: Дарья Гаврилова – Марта Костюк



Воскресенье, 11 февраля

3-й матч: Эшли Барти – Марта Костюк

4-й матч: Дарья Гаврилова – Людмила Киченок

5-й матч: Эшли Барти / Кейси Деллакуа – Надежда Киченок / Дарья Лопатецкая



Игровой день в Канберре стартует в 11:00 по местному времени / 2:00 по Киеву.









Фото: ukrtennis.com 10-11 февраля в Канбере (Австралия) женская сборная Украины по теннису проведет матчевую встречу первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Австралии.Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина:1-й матч: Эшли Барти – Людмила Киченок2-й матч: Дарья Гаврилова – Марта Костюк3-й матч: Эшли Барти – Марта Костюк4-й матч: Дарья Гаврилова – Людмила Киченок5-й матч: Эшли Барти / Кейси Деллакуа – Надежда Киченок / Дарья ЛопатецкаяИгровой день в Канберре стартует в 11:00 по местному времени / 2:00 по Киеву.