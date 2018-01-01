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Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина (+Фото)
Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина10-11 февраля в Канбере (Австралия) женская сборная Украины по теннису проведет матчевую встречу первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Австралии.

Состоялась жеребьевка матча Австралия - Украина:

Суббота, 10 февраля
1-й матч: Эшли Барти – Людмила Киченок
2-й матч: Дарья Гаврилова – Марта Костюк

Воскресенье, 11 февраля
3-й матч: Эшли Барти – Марта Костюк
4-й матч: Дарья Гаврилова – Людмила Киченок
5-й матч: Эшли Барти / Кейси Деллакуа – Надежда Киченок / Дарья Лопатецкая

Игровой день в Канберре стартует в 11:00 по местному времени / 2:00 по Киеву.




Фото: ukrtennis.com
По материалам: btu.org.ua
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