Квитова разгромила Младенович в финале турнира в Санкт-Петербурге: обзор матча (Видео)

Сегодня, 16:50 0 | Теннис / Видео

Петра Квитова, занимающая в мировом рейтинге 29-е место, разгромила десятую ракетку мира, 24-летнюю француженку Кристину Младенович (4) со счетом

Для Квитовой этот титул стал 21-м в карьере.





27-летняя чешка, занимающая в мировом рейтинге 29-е место, разгромила десятую ракетку мира, 24-летнюю француженку(4) со счетом 6:1, 6:2 Для Квитовой этот титул стал 21-м в карьере.