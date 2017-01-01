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Бабош обыграла Козлову в финале турнира в Тайбэе: обзор матча (Видео)
23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 85-е место, в финале турнира WTA категории International - Taiwan Open уступила 24-летней румынке Тимеа Бабош (4) со счетом 5:7, 1:6.


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