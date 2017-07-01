Рейтинг ATP. Долгополов на прежней позиции, Стаховский потерял три пункта

Сегодня, 09:46 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 5 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который сохранил 34-е место.



Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский, который потерял три пункта и опустился на 116-ю строчку.



Илья Марченко в третьей сотне занимает 212-е место.



В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет мировую классификацию испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 05.02 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4630

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4610

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4060

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3460

8 (8). Джек Сок (США) – 2880

9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2705

…

34 (34). Александр Долгополов (Украина) – 1341

116 (113). Сергей Стаховский (Украина) – 498

212 (212). Илья Марченко (Украина) – 250



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 5 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который сохранил 34-е место.Во второй сотне мировой классификации также один украинец -, который потерял три пункта и опустился на 116-ю строчку.в третьей сотне занимает 212-е место.В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет мировую классификацию испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем Роджером Федерером в 155 очков.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 96053 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 49604 (5). Григор Димитров (Болгария) – 46305 (5). Александр Зверев (Германия) – 46106 (6). Доминик Тим (Австрия) – 40607 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 34608 (8). Джек Сок (США) – 28809 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 281510 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 270534 (34). Александр Долгополов (Украина) – 1341116 (113). Сергей Стаховский (Украина) – 498212 (212). Илья Марченко (Украина) – 250