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Рейтинг WTA. Козлова поднялась на 20 позиций, Костюк вошла в ТОП-200
Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 5 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 5 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. На прежних позициях остались Элина Свитолина (3-я), Леся Цуренко (40) и Катерина Бондаренко (80). Катерина Козлова, поднявштсь на 20 позиций, обошла Бондаренко и теперь занимает 65-е место.

Места во второй сотне мирового рейтинга теперь занимают три украинки. Ангелина Калинина потеряла 15 позиций и опустилась на 159-е место. На пять пунктов поднялась Даяна Ястремская (167).
Отметим прогресс 15-летней Марты Костюк, которая взлетела на 58-й пунктов и вошла в ТОП-200 на 185-е место.

В первой десятке мирового рейтинга произошло одно изменений – немка Юлия Гёргес стала десятой ракеткой мира, поднявший с 12-й строчки.  
Лидерство в мировом рейтинге сохранила датчанка Каролин Возняцки и опережает на 349 очков румынку Симону Халеп.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 05.02.2018г.:
1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7616
3 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5835
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4495
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 3031
10 (12). Юлия Гёргес (Германия) - 2900

40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260
65 (85). Катерина Козлова (Украина) – 922
80 (80). Катерина Бондаренко (Украина) –  818
159 (144).  Ангелина Калинина (Украина) – 366
167 (172). Даяна Ястремская (Украина) – 350
185 (243). Марта Костюк (Украина) - 308

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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