Рейтинг WTA. Козлова поднялась на 20 позиций, Костюк вошла в ТОП-200

в понедельник, 5 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. На прежних позициях остались(3-я),(40) и(80).поднявштсь на 20 позиций, обошла Бондаренко и теперь занимает 65-е место.Места во второй сотне мирового рейтинга теперь занимают три украинки.потеряла 15 позиций и опустилась на 159-е место. На пять пунктов поднялась(167).Отметим прогресс 15-летней, которая взлетела на 58-й пунктов и вошла в ТОП-200 на 185-е место.В первой десятке мирового рейтинга произошло одно изменений – немка Юлия Гёргес стала десятой ракеткой мира, поднявший с 12-й строчки.Лидерство в мировом рейтинге сохранила датчанка Каролин Возняцки и опережает на 349 очков румынку Симону Халеп.1(1). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 76163 (3). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 58354 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 56905 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 54456 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 50007 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 44958 (8). Винус Уильямс (США) – 42779 (9). Анжелика Кербер (Германия) – 303110 (12). Юлия Гёргес (Германия) - 290040 (40). Леся Цуренко (Украина) – 126065 (85). Катерина Козлова (Украина) – 92280 (80). Катерина Бондаренко (Украина) – 818159 (144). Ангелина Калинина (Украина) – 366167 (172). Даяна Ястремская (Украина) – 350185 (243). Марта Костюк (Украина) - 308