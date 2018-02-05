Рейтинг WTA. Козлова поднялась на 20 позиций, Костюк вошла в ТОП-200

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13:00 Украинские дзюдоисты завоевали семь медалей на континентальных кубках 116 | Единоборства / Главные новости спорта
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