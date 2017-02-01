Квитова стала чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге

Теннис. WTA. Premier - St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде состоялся финальный матч.27-летняя чешка, занимающая в мировом рейтинге 29-е место, разгромила десятую ракетку мира, 24-летнюю француженку(4) со счетом 6:1, 6:2.Теннисистки играли 1 час 5 минут. Квитова выиграла четыре гейма на приеме и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Младенович. Обе соперницы на подаче допустили по четыре двойных ошибки, при этом Петра семь раз подала навылет, а Кристина – один раз. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу чешской теннисистки.Титул, завоеванный в Санкт-Петербурге, стал для Квитовой 21-м в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $137,135 призовых.Петра Квитова (Чехия, WC) — Кристина Младенович (Франция, 4) — 6:1, 6:2