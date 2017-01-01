Последние новости спорта

13:46 УХЛ. 34-тур. «Кременчук» победил «Динамо», «Донбасс выиграл у «Белого Барса», «Волки» обыграли «Галицких Львов» 105 | Хоккей

13:15 Богдан Цымбал – серебряный призер юниорского ЧЕ в гонке преследования 140 | Биатлон / Главные новости спорта

12:32 Козлова уступила Бабош в финале турнира в Тайбэе 116 | Теннис / Главные новости спорта

11:50 Усик поздравил Гассиева с победой над Дортикосом 134 | Бокс

11:23 Гассиев: Бой с Усиком будет не менее зрелищным, чем с Дортикосом 160 | Бокс

11:15 Гассиев досрочно победил Дортикоса (Видео боя) 323 | Бокс / Видео

11:01 Гассиев нокаутировал Дортикоса и стал вторым финалистом WBSS 135 | Бокс / Главные новости спорта

20:58 Младенович и Квитова встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге 205 | Теннис

20:29 Кубок Дэвиса. Сборная Украины уступила команде Швеции - 2:3 414 | Теннис