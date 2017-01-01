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Козлова уступила Бабош в финале турнира в Тайбэе
Козлова уступила Бабош в финале турнира в ТайбэеВ Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

85-я ракетка мира, 23-летняя украинка Катерина Козлова уступила 45-ф ракетке мира, 24-летней румынке Тимеа Бабош (4) со счетом 5:7, 1:6.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. За это время Козлова реализовала оба своих брейк-пойнта, а соперница – пять из семи. На подаче соперницы допустили по три двойных ошибки, при это Катерина четыре раза подала навылет, а Тимеа – 12. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равный – 1:1.

Для Бабош этот титул стал первым в сезоне и третьим в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.

Козлова, как финалистка, получит 180 очков в зачет рейтинге WTA и $21,400 призовых.

Теннис. WTA. International - Taiwan Open. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Тимеа Бабош (Венгрия, 4) - Катерина Козлова (Украина) -  7:5, 6:1


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