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Младенович и Квитова встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге
Кристина Младенович (Франция)В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

Действующая чемпионка турнира, десятая ракетка мира 24-летняя францужен
ка Кристина Младенович (4) одержала победу над 20-летней россиянкой Дарьей Касаткиной (8), занимающей в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

За 2 часа 17 минут игрового времени Младенович выиграла восемь геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На ее счету четыре эйса и десять двойных ошибок, а Касаткина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу француженки.
Петра Квитова (Чехия)Защищать свой титул Младенович будет в матче против 27-летней чешки Петры Квитовой, которая нанесла поражение 12-й ракетке мира, 29-летней немке Юлии Гёргес (5) - 7:5, 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5минут. Квитова сделала четыре брейка, 11 эйсов и совершила семь двойных ошибок. Гёргес ответила ей двумя брейками и четырьмя эйсами при двух двойных ошибках. Это была третья победа чешки в четырех встречах с Гёргес.

На данный момент в личном противостоянии Младенович и Квитовой лидирует Петра – 4:1.

Теннис. WTA. Premier - St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.
1/2 финала
Кристина Младенович (Франция, 4) — Дарья Касаткина (Россия, 8) – 3:6, 6:3, 6:2
Петра Квитова (Чехия, WC) — Юлия Гёргес (Германия, 5) – 7:5, 4:6, 6:2
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