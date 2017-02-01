Младенович и Квитова встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге

Теннис. WTA. Premier - St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Действующая чемпионка турнира, десятая ракетка мира 24-летняя француженка(4) одержала победу над 20-летней россиянкой(8), занимающей в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:2.За 2 часа 17 минут игрового времени Младенович выиграла восемь геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На ее счету четыре эйса и десять двойных ошибок, а Касаткина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу француженки.Защищать свой титул Младенович будет в матче против 27-летней чешки, которая нанесла поражение 12-й ракетке мира, 29-летней немке(5) - 7:5, 4:6, 6:2.Теннисистки провели на корте 2 часа 5минут. Квитова сделала четыре брейка, 11 эйсов и совершила семь двойных ошибок. Гёргес ответила ей двумя брейками и четырьмя эйсами при двух двойных ошибках. Это была третья победа чешки в четырех встречах с Гёргес.На данный момент в личном противостоянии Младенович и Квитовой лидирует Петра – 4:1.Кристина Младенович (Франция, 4) — Дарья Касаткина (Россия, 8) – 3:6, 6:3, 6:2Петра Квитова (Чехия, WC) — Юлия Гёргес (Германия, 5) – 7:5, 4:6, 6:2