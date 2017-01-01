Кубок Дэвиса. Сборная Украины уступила команде Швеции - 2:3

Вчера, 20:29 131 | Теннис

Сегодня, 3 февраля, в Днепре завершился матч первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.



Напомним, после четырех раундов противостояния счет в матче был равным – 2:2.



В решающем, пятом поединке 367-й номер мирового рейтинга 29-летний Артем Смирнов уступил 19-летнему Микаэлю Имеру, занимающему в рейтинге ATP 396-ю позицию, со счетом 6:4, 2:6.



Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Смирнов сделал два брейка и упустил пять своих подач. Навылет теннисисты не подавали, при этом Артем один раз ошибся на подаче, а Микаэль – пять раз.



Таким образом, по итогам противостояния сборная Украины уступила команде Швеции со счетом 2:3.



Сборная Швеции в апреле сыграет во втором раунде Первой группы Евро-Африканской зоны против команды Португалии, а украинская команда будет играть в поле-офф.



Теннис. Кубок Дэвиса. Евро-Африканская зона. Первый круг. Днепр (Украина). 2-3 февраля

Украина – Швеция – 2:3

Сергей Стаховский - Микаэль Имер – 6:7(6), 2:6

Артем Смирнов – Элиас Имер – 2:6, 3:6

Денис Молчанов / Сергей Стаховский - Маркус Эрикссон / Андреас Сильестрём 7-6(4), 4-6, 6-2

Сергей Стаховский - Элиас Имер – 6:4, 6:4

Артем Смирнов – Микаэль Имер – 6:4, 6:2