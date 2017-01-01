На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кубок Дэвиса. Сборная Украины уступила команде Швеции - 2:3
Сегодня, 3 февраля, в Днепре завершился матч первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.

Напомним, после четырех раундов противостояния счет в матче был равным – 2:2.

В решающем, пятом поединке 367-й номер мирового рейтинга 29-летний Артем Смирнов уступил 19-летнему Микаэлю Имеру, занимающему в рейтинге ATP 396-ю позицию, со счетом 6:4, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Смирнов сделал два брейка и упустил пять своих подач. Навылет теннисисты не подавали, при этом Артем один раз ошибся на подаче, а Микаэль – пять раз.

Таким образом, по итогам противостояния сборная Украины уступила команде Швеции со счетом 2:3.

Сборная Швеции в апреле сыграет во втором раунде Первой группы Евро-Африканской зоны против команды Португалии, а украинская команда будет играть в поле-офф.

Теннис. Кубок Дэвиса. Евро-Африканская зона. Первый круг. Днепр (Украина). 2-3 февраля
Украина – Швеция – 2:3
Сергей Стаховский - Микаэль Имер – 6:7(6), 2:6
Артем Смирнов – Элиас Имер – 2:6, 3:6
Денис Молчанов / Сергей Стаховский - Маркус Эрикссон / Андреас Сильестрём 7-6(4), 4-6, 6-2
Сергей Стаховский  - Элиас Имер – 6:4, 6:4
Артем Смирнов – Микаэль Имер – 6:4, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в матче со Швецией
Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру. Швеция лидирует - 2:0
Кубок Дэвиса. Стаховский стартовал с поражения от Микаэля Имера
Кубок Дэвиса. Состав сборной Украины на матч против Швеции
Кубок Дэвиса. Смирнов уступил Элиашу в стартовом поединке матча Португалия - Украина
Кубок Дэвиса. Украина – Австрия 2:0 после первого дня соревнований
Кубок Дэвиса. Сборная Украины вышла в плей-офф Мировой группы
Кубок Дэвиса. Швеция сократила отставание в матче с Украиной - 1:2
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Младенович и Квитова встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге
Кубок Дэвиса. Сборная Украины уступила команде Швеции - 2:3
Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в матче со Швецией
Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов в дуэте заработали для Украины первое очко в матче со Швецией
Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткой

Последние новости спорта

20:58 Младенович и Квитова встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге 139 | Теннис

20:29 Кубок Дэвиса. Сборная Украины уступила команде Швеции - 2:3 236 | Теннис

19:56 Александр Хижняк признан AIBA лучшим боксером мира-2017 (+Видео) 338 | Бокс / Главные новости спорта

19:26 Бывший менеджер Льюиса: отказ от ринг-гёрлз станет концом эпохи в боксе 131 | Бокс

19:10 Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в матче со Швецией 155 | Теннис / Главные новости спорта

18:51 Богдан Цымбал – бронзовый призер юниорского ЧЕ по биатлону в спринте 146 | Биатлон / Главные новости спорта

18:03 Россиянин Логинов сделал победный дубль на этапе Кубка IBU; Ткаленко – 19-й 172 | Биатлон

17:22 Россиянка Загоруйко победила в гонке преследования на этапе Кубка IBU; Кручова – 16-я 156 | Биатлон

17:03 Гассиев vs Дртикос: результаты взвешивание (Фото, Видео) 180 | Бокс / Фото

16:15 Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов в дуэте заработали для Украины первое очко в матче со Швецией 143 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Гассиев vs Дртикос: результаты взвешивание (Фото, Видео)

Гассиев – Дортикос: открытая тренировка (Фото)

Гасссиев vs Дортикос: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Александр Усик вернулся в Украину после победы над Бриедисом (Фото)

Победа Усика над Бриедисом в фотографиях

Усик и Бриедис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

«Дакар»-2018. Лучшие фото

ВИДЕО

НБА. Победный бросок Адетокунбо и данк Уэстбрука и – в ТОП-10 моментов игрового дня

Санкт-Петербург. Поражение Возняцки, победы Квитовой и Младенович: обзор матчей 1/4 финала (Видео)

НБА. Победный трехочковый Гэри Харриса возглавляет ТОП-5 моментов игрового дня

НБА. Мощный данк Дуайта Ховарда возглавляет ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Самые мощные плюхи от Василия Ломаченко (Видео)

НБА. Мощный данк Джеймса и трехочковый Хардена – в топ-10 дня в НБА

НБА. Джеймс Харден оформил первый в истории трипл-дабл с 60 очками (Видео)





Топ-новости недели

Александр Хижняк признан AIBA лучшим боксером мира-2017 (+Видео)
Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в матче со Швецией
Богдан Цымбал – бронзовый призер юниорского ЧЕ по биатлону в спринте
Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов в дуэте заработали для Украины первое очко в матче со Швецией
Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткой






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2018 (48)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги