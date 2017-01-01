Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в матче со Швецией

Сегодня, 3 февраля, в Днепре проходит второй день матча первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был 2:0 в пользу Швеции.Сегодня украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов выиграли парную встречу и заработали для своей сборной первое очко.В четвертом раунде противостояния Сергей Стаховский (113-й в рейттинге ATP) одержал победу над Элиасом Имером (135) со счетом 6:4, 6:4.Поединок продолжался 1 час 35 минут. Стаховский реализовал два брейка из пяти и отыграл все три брек-пойнта, имевшихся у Имера. Сергей выполнил 13 эйсов и допустил две двойных ошибки, а Элиас восемь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче.Таким образом, после этой победы счет в матче Украина - Швеция стал равным – 2:2.В решающем, пятом поединке на корт выйдут Артем Смирнов и Микаэль Имер.