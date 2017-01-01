На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткой
Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткойВ Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

85-я ракетка мира, 23-летняя украинка Катерина Козлова обыграла 28-летнюю немку Сабину Лисицки (SR), занимающую в рейтинге WTA 246-ю строчку, со счетом 7:5, 6:4. 

За 1 час 21 минуту, проведенные на корте, Козлова выиграла семь геймов на подаче соперницы и проиграла пять на своей. Катерина выполнила три эйса и допустила две двойных ошибки, а Лисицки шесть раз подала навылет и совершила столько же двойных. Ранее теннисистки не встречались.

Соперница Козловой по финалу определится в матче между румынкой Тимеа Бабош (4) и китаянкой Ван Яфань (SR).

Теннис. WTA. International - Taiwan Open. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2 финала
Катерина Козлова (Украина) - Сабина Лисицки (Германия, SR) — 7:5, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тайбэй. Козлова победила Путинцеву и стала первой полуфиналисткой
Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в Тайбэе
Катерина Козлова вышла в четвертьфинал на турнире в Тайбэе
Гуанчжоу. Катерина Козлова повесила сопернице две «баранки» и вышла в 1/4 финала
Ташкент. Катерина Козлова выбыла в 1/4 финала
Тайбэй. Элина Свитолина победила в финале Пэн Шуай
Козлова проиграла Градецкой на старте турнира в Тайбэе
Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Ташкенте
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов в дуэте заработали для Украины первое очко в матче со Швецией
Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткой
Санкт-Петербург. Поражение Возняцки, победы Квитовой и Младенович: обзор матчей 1/4 финала (Видео)
Санкт-Петербург. Возняцки проиграла Касаткиной, Квитова победила Остапенко в 1/4 финала
Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру. Швеция лидирует - 2:0

Последние новости спорта

16:15 Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов в дуэте заработали для Украины первое очко в матче со Швецией 58 | Теннис / Главные новости спорта

12:54 НБА. Победный бросок Адетокунбо и данк Уэстбрука и – в ТОП-10 моментов игрового дня 173 | Баскетбол / Видео

12:28 НБА. «Голден Стэйт» победил «Сакраменто», «Юта» разгромила «Финикс», «Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану» и другие результаты (+Видео) 103 | Баскетбол

12:09 Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткой 141 | Теннис / Главные новости спорта

09:28 НХЛ. Малкин, Хельм и Кессел - звезды игрового дня 107 | Хоккей

09:21 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Вегас» проиграл «Миннесоте» и другие результаты 119 | Хоккей

08:50 Санкт-Петербург. Поражение Возняцки, победы Квитовой и Младенович: обзор матчей 1/4 финала (Видео) 165 | Теннис / Видео

21:43 Санкт-Петербург. Возняцки проиграла Касаткиной, Квитова победила Остапенко в 1/4 финала 194 | Теннис

21:16 Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру. Швеция лидирует - 2:0 221 | Теннис

19:21 Кубок Дэвиса. Стаховский стартовал с поражения от Микаэля Имера 144 | Теннис

Все новости

ФОТО

Гассиев – Дортикос: открытая тренировка (Фото)

Гасссиев vs Дортикос: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Александр Усик вернулся в Украину после победы над Бриедисом (Фото)

Победа Усика над Бриедисом в фотографиях

Усик и Бриедис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

«Дакар»-2018. Лучшие фото

«Дакар»-2018. 13-й этап Сан Хуан – Кордоба (Фото)

ВИДЕО

НБА. Победный бросок Адетокунбо и данк Уэстбрука и – в ТОП-10 моментов игрового дня

Санкт-Петербург. Поражение Возняцки, победы Квитовой и Младенович: обзор матчей 1/4 финала (Видео)

НБА. Победный трехочковый Гэри Харриса возглавляет ТОП-5 моментов игрового дня

НБА. Мощный данк Дуайта Ховарда возглавляет ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Самые мощные плюхи от Василия Ломаченко (Видео)

НБА. Мощный данк Джеймса и трехочковый Хардена – в топ-10 дня в НБА

НБА. Джеймс Харден оформил первый в истории трипл-дабл с 60 очками (Видео)





Топ-новости недели

Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов в дуэте заработали для Украины первое очко в матче со Швецией
Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткой
Тайбэй. Козлова победила Путинцеву и стала первой полуфиналисткой
Ирина Варвинец признана лучшей спортсменкой Украины в январе
Богдан Никишин - серебряный призер немецкого этапа Кубка мира






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2018 (39)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги