Тайбэй. Козлова обыграла Лисицки и стала первой финалисткой

Теннис. WTA. International - Taiwan Open. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.85-я ракетка мира, 23-летняя украинкаобыграла 28-летнюю немку(SR), занимающую в рейтинге WTA 246-ю строчку, со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 21 минуту, проведенные на корте, Козлова выиграла семь геймов на подаче соперницы и проиграла пять на своей. Катерина выполнила три эйса и допустила две двойных ошибки, а Лисицки шесть раз подала навылет и совершила столько же двойных. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Козловой по финалу определится в матче между румынкой Тимеа Бабош (4) и китаянкой Ван Яфань (SR).Катерина Козлова (Украина) - Сабина Лисицки (Германия, SR) — 7:5, 6:4