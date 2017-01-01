Санкт-Петербург. Поражение Возняцки, победы Квитовой и Младенович: обзор матчей 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 08:50 0 | Теннис / Видео





Россиянка Дарья Касаткина в двух партиях обыграла первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки – 7:6 (7:2), 6:3.



Чешка Петра Квитова разгромила Елену Остапенко из Латвии, отдав ей лишь два гейма – 6:0, 6:2.



Действующая чемпионка турнира француженка Кристина Младенович уверенно победила чешскую теннисистку Катерину Синякову – 6:4, 6:3.



Немка Юлия Гёргес в двух партиях обыграла россиянку Елену Рыбакину со счетом 3:6, 3:6.







В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.Россиянкав двух партиях обыграла первую ракетку мира датчанкуЧешкаразгромилаиз Латвии, отдав ей лишь два гейма – 6:0, 6:2.Действующая чемпионка турнира француженкауверенно победила чешскую теннисистку– 6:4, 6:3.Немкав двух партиях обыграла россиянкусо счетом 3:6, 3:6.