Санкт-Петербург. Возняцки проиграла Касаткиной, Квитова победила Остапенко в 1/4 финала

Теннис. WTA. Premier - St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.



В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Первая ракетка мира, 27-летняя датчанка(1) потерпела поражение от 20-летней россиянки(8), занимающей в рейтинге WTA 23-е место. Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(2), 6:3.Возняцки сделала три брейка и упустила четыре своих подачи. Обе соперницы по разу подали навылет, при этом Каролин сделала одну двойную ошибку, а Дарья – четыре. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.За выход в финал Касаткина сразится с действующей чемпионкой турнира француженкой(4), которая обыграла чешку– 6:4, 6:3.В личном противостоянии Касаткиной и Младенов минимальное преимущество у француженки – 1:0.Второй полуфинальной парой стали чешка(WC) и немка(5).Квитова разгромила вторую сеянуюиз Латвии – 6:0, 6:2, а Гёргес уверенно обыграла россиянку(Q) – 6:3, 6:3.На данный момент в противостоянии Квитовой и Гергес лидирует чешка – 2:1.Дарья Касаткина (Россия, 8) — Каролин Возняцки (Дания, 1) – 7:6(2), 6:3Кристина Младенович (Франция, 4) — Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:3Петра Квитова (Чехия, WC) — Елена Остапенко (Латвия, 2) – 6:0, 6:2Юлия Гёргес (Германия, 5) — Елена Рыбакина (Россия, Q) – 6:3, 6:3