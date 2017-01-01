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Санкт-Петербург. Возняцки проиграла Касаткиной, Квитова победила Остапенко в 1/4 финала
Санкт-Петербург. Возняцки проиграла Касаткиной, Квитова победила Остапенко в 1/4 финалаВ Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.

Первая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (1) потерпела поражение от 20-летней россиянки Дарьи Касаткиной (8), занимающей в рейтинге WTA 23-е место. Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(2), 6:3.

Возняцки сделала три брейка и упустила четыре своих подачи. Обе соперницы по разу подали навылет, при этом Каролин сделала одну двойную ошибку, а Дарья – четыре. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

За выход в финал Касаткина сразится с действующей чемпионкой турнира француженкой Кристиной Младенович (4), которая обыграла чешку Катерину Синякову – 6:4, 6:3.

В личном противостоянии Касаткиной и Младенов минимальное преимущество у француженки – 1:0.

Второй полуфинальной парой стали чешка Петра Квитова (WC) и немка Юлия Гёргес (5).
Квитова разгромила вторую сеяную Елену Остпенко из Латвии – 6:0, 6:2, а Гёргес уверенно обыграла россиянку Елену Рыбакину (Q) – 6:3, 6:3.

На данный момент в противостоянии Квитовой и Гергес лидирует чешка – 2:1.

Теннис. WTA. Premier - St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.
1/4 финала
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Каролин Возняцки (Дания, 1) – 7:6(2), 6:3
Кристина Младенович (Франция, 4) — Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:3

Петра Квитова (Чехия, WC) — Елена Остапенко (Латвия, 2) – 6:0, 6:2
Юлия Гёргес (Германия, 5) — Елена Рыбакина (Россия, Q) – 6:3, 6:3
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