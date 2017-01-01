Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру. Швеция лидирует - 2:0

Вчера, 21:16 73 | Теннис

Сегодня, 2 февраля, в Днепре завершился первый день матча первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.



Во втором матче игрового дня 29-летний Артем Смирнов, занимающий в мировом рейтинге 505-ю строчку, уступил 135-й ракетке мира 21-летнему Элиасу Имеру. Поединок длился 1 час 4 минуты и завершился в пользу шведа со счетом 6:2, 6:3.



Смирнов выиграл два гейма на приеме и проиграл пять на своей подаче. Артем ни разу не подал навылет и допустил четыре двойных ошибки, а Элиас выполнил два эйса и один раз ошибся на подаче.



Напомним первый одиночный поединок



Таким образом, после первого дня Швеция повела со счетом 2:0.



В субботу, 3 февраля, пройдут три матча:



Денис Молчанов / Алексей Крутых - Маркус Эрикссон / Андреас Силжестрём



Сергей Стаховский - Элиас Имер



Артем Смирнов - Микаэль Имер Сегодня, 2 февраля, в Днепре завершился первый день матча первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.Во втором матче игрового дня 29-летний, занимающий в мировом рейтинге 505-ю строчку, уступил 135-й ракетке мира 21-летнему. Поединок длился 1 час 4 минуты и завершился в пользу шведа со счетом 6:2, 6:3.Смирнов выиграл два гейма на приеме и проиграл пять на своей подаче. Артем ни разу не подал навылет и допустил четыре двойных ошибки, а Элиас выполнил два эйса и один раз ошибся на подаче.Напомним первый одиночный поединок Сергей Стаховский проиграл Микаэлю Имеру. Таким образом, после первого дня Швеция повела со счетом 2:0.В субботу, 3 февраля, пройдут три матча:Денис Молчанов / Алексей Крутых - Маркус Эрикссон / Андреас СилжестрёмСергей Стаховский - Элиас ИмерАртем Смирнов - Микаэль Имер