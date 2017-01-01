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Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру. Швеция лидирует - 2:0
Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру. Швеция лидирует - 2:0Сегодня, 2 февраля, в Днепре завершился первый день матча первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.

Во втором матче игрового дня 29-летний Артем Смирнов, занимающий в мировом рейтинге 505-ю строчку, уступил 135-й ракетке мира 21-летнему Элиасу Имеру. Поединок длился 1 час 4 минуты и завершился в пользу шведа со счетом 6:2, 6:3.

Смирнов выиграл два гейма на приеме и проиграл пять на своей подаче. Артем ни разу не подал навылет и допустил четыре двойных ошибки, а Элиас выполнил два эйса и один раз ошибся на подаче.  

Напомним первый одиночный поединок Сергей Стаховский проиграл Микаэлю Имеру.

Таким образом, после первого дня Швеция повела со счетом 2:0.

В субботу, 3 февраля, пройдут три матча:

Денис Молчанов / Алексей Крутых  - Маркус Эрикссон / Андреас Силжестрём

Сергей Стаховский - Элиас Имер

Артем Смирнов - Микаэль Имер
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