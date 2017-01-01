Кубок Дэвиса. Стаховский стартовал с поражения от Микаэля Имера

Сегодня, 2 февраля, в Днепре проходит первый день матча первого круга Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Швеции.Первыми на корт вышли 113-я ракетка мира, 32-летнийи 19-летний, занимающий в мировом рейтинге 396-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 55 минут и завершился в пользу шведа со счетом 7:6(6), 6:2.За время игры Стаховский не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевщихся у него, в то время как Имер реализовал два из восьми. На счету Сергея семь эйсов и три двойных ошибки, а Микаэль ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче.Во втором матче игрового дня Артем Смирнов сразится со старшим братом Микаэля Имера - Элиасом.