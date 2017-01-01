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Сестры Киченок не прошли в полуфинал на турнире в Тайбэе
Сестры Киченок не прошли в полуфинал на турнире в ТайбэеВ Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Людмила Киченок (46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте со своей сестрой Надеждой Киченок (36), посеянные под третьем номером, уступили паре из Тайваня Чань Кай-Чен (104) / Чуань Чиа-Юнь (88) со счетом 6:2, 4:6, 9:11. 

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. За это время Людмила и Надежда реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, а их соперницы – четыре из восьми. Украинки выполнили два эйса при одной двойной ошибке, а представительницы Тайваня один раз подали навылет и совершили пять двойных ошибок.

Напомним, сегодня ранее  в полуфинал в одиночном разряде вышла Катерина Козлова.
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