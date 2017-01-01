Тайбэй. Козлова победила Путинцеву и стала первой полуфиналисткой

Теннис. WTA. International - Taiwan Open. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 85-е место, нанесла поражение своей ровеснице из Казахстана, 51-й ракетке мира(5) со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 40 минут, проведенные на корте, Козлова взяла три подачи Путинцевой и не удержала одну свою. Катерина выполнила два эйса и избежала ошибок на подаче, а соперница один раз подала навылет и совершила шесть двойных. Между собой теннисистки встречались впервые.В полуфинале Козловой предстоит сразиться либо с румынкой Моникой Никулеску, либо с немкой Сабиной Лисицки.Катерина Козлова (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан, 5) —7:5, 6:3