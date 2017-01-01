Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский стартует первым в матче против Швеции (+Фото)

2-3 февраля в Днепре на корте БТК «Мегарон» сборная Украины проведет домашний поединок против команды Швеции в первом круге Первой группы Евро-Африканской зоны.По итогу состав сборной Украины оказался практически таким же, каким был в матче против шведов в 2014-м году в Мальме, когда украинцы выиграли со счетом 4:1 -Именно эти теннисисты добыли в Швеции победу, они же и нынче представляют Украину в первом круге Кубка Дэвиса. Правда, в соответствии с новыми правилами состав разрешили расширить до пяти игроков, поэтому в нынешней заявке присутствует дебютант«Как капитан я считаю, что возможность заявлять пятерых теннисистов – отличная идея, за которую я искренне благодарен ITF. Таким образом у команд появляется больше пространства для маневра: можно заиграть молодого спортсмена, у которого еще недостаточно опыта, можно пригласить в состав ветерана, отдав должное его заслугам перед сборной… Мы использовали обе возможности. Алексей Крутых набирается опыта в кругу наших лидеров, а Сергей Бубка, на чьем счету участие в 20 матчах Кубка Дэвиса, проведет свой прощальный матч. Его еще ожидает в субботу вручение почетной награды от ITF за преданность идеалам командной игры, мне кажется, логичнее будет, если в торжественной церемонии он примет участие не как бывший, а действующий игрок национальной сборной».«Честно говоря, для меня было огромным, но очень приятным сюрпризом приглашение в команду. И я хочу от всей души поблагодарить команду и капитана за такую уникальную возможность завершить карьеру игрока сборной на домашнем матче».Бубка попал в состав в самый последний момент, заменив прооперированного Илью Марченко.Сергей Стаховский (113-й в рейтитнге ATP) – Микаэль Ймер (396)Артем Смирнов (505) – Элиас Ймер (135)Денис Молчанов (121-й в парном рейтинге ATP) / Алексей Крутых (-) - Маркус Эрикссон (298) / Андреас Силжестрём (153)Сергей Стаховский 113) - Элиас Ймер (135)Артем Смирнов (505) - Микаэль Ймер (396)Первый игровой день (2 февраля, пятница) стартует впо Киеву, второй игровой день (3 февраля, суббота) - в