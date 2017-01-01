На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский стартует первым в матче против Швеции (+Фото)
2-3 февраля в Днепре на корте БТК «Мегарон» сборная Украины проведет домашний поединок против команды Швеции в первом круге Первой группы Евро-Африканской зоны.

По итогу состав сборной Украины оказался практически таким же, каким был в матче против шведов в  2014-м году в Мальме, когда украинцы выиграли со счетом 4:1 - Сергей Стаховский, Артем Смирнов, Денис Молчанов и Сергей Бубка.

Именно эти теннисисты добыли в Швеции победу, они же и нынче представляют Украину в первом круге Кубка Дэвиса. Правда, в соответствии с новыми правилами состав разрешили расширить до пяти игроков, поэтому в нынешней заявке присутствует дебютант Алексей Крутых.

Андрей Медведев, капитан сборной Украины: «Как капитан я считаю, что возможность заявлять пятерых теннисистов – отличная идея, за которую я искренне благодарен ITF. Таким образом у команд появляется больше пространства для маневра: можно заиграть молодого спортсмена, у которого еще недостаточно опыта, можно пригласить в состав ветерана, отдав должное его заслугам перед сборной… Мы использовали обе возможности. Алексей Крутых набирается опыта в кругу наших лидеров, а Сергей Бубка, на чьем счету участие в 20 матчах Кубка Дэвиса, проведет свой прощальный матч. Его еще ожидает в субботу вручение почетной награды от ITF за преданность идеалам командной игры, мне кажется, логичнее будет, если в торжественной церемонии он примет участие не как бывший, а действующий игрок национальной сборной».

Сергей Бубка: «Честно говоря, для меня было огромным, но очень приятным сюрпризом приглашение в команду. И я хочу от всей души поблагодарить команду и капитана за такую уникальную возможность завершить карьеру игрока сборной на домашнем матче».

Бубка попал в состав в самый последний момент, заменив прооперированного Илью Марченко.

Расписание матча Кубка Дэвиса Украина - Швеция

1-й день. 2 февраля:
Сергей Стаховский (113-й в рейтитнге ATP) – Микаэль Ймер (396)
Артем Смирнов (505) – Элиас Ймер (135)

2-й день, 3 февраля:
Денис Молчанов (121-й в парном рейтинге ATP) / Алексей Крутых (-) - Маркус Эрикссон (298) / Андреас Силжестрём (153)
Сергей Стаховский 113)  - Элиас Ймер (135)
Артем Смирнов (505)  - Микаэль Ймер  (396)

Первый игровой день (2 февраля, пятница) стартует в 17:00 по Киеву, второй игровой день (3 февраля, суббота) - в 13:00.








По материалам: Теннистный клуб
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кубок Дэвиса. Состав сборной Украины на матч против Швеции
Кубок Дэвиса. Назван состав сборной Украины на матч с Израилем
Сильнейшие теннисисты Украины не выступят в матче Кубка Дэвиса против Португалии
Кубок Дэвиса. Сборная Украины вышла в плей-офф Мировой группы
Кубок Дэвиса. Швеция сократила отставание в матче с Украиной - 1:2
Кубок Дэвиса. Стаховский победил Ханеску, поставив победную точку в матче Украина - Румыния - 3:1
Стаховский поможет Украине в матче Кубка Дэвиса против Румынии
Назван состав сборной Украины на Кубок Дэвиса
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский стартует первым в матче против Швеции (+Фото)
Санкт-Петербург. Младенович не пустила Цибулкову в четвертьфинал
Санкт-Петербург. Ястремская и Сизикова не пробились в полуфинал в паре
Сестры Киченок стартовали с победы на турнире в Тайбэе
Катерина Козлова вышла в четвертьфинал на турнире в Тайбэе

Последние новости спорта

18:26 Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский стартует первым в матче против Швеции (+Фото) 171 | Теннис

17:28 Санкт-Петербург. Младенович не пустила Цибулкову в четвертьфинал 144 | Теннис

17:08 Австрийка Штайнер победила в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по биатлону; Коваленко – 18-я 234 | Биатлон

16:57 Россиянин Халили победил в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по биатлону; Романчич – 21-й 250 | Биатлон

13:33 Экс-тренер Бриедиса: Майрису надо серьезно задуматься насчет своей команды 281 | Бокс

12:43 Берни Экклстоун: Красоту нельзя запретить! 163 | Формула-1

12:34 Формула 1 отказалась от грид-гёрлз 267 | Формула-1

12:04 28 российских спортсменов, наказанных МОК, полностью оправданы CAS 182 | Сочи 2014

11:27 Гассиев – Дортикос: открытая тренировка (Фото) 220 | Бокс / Фото

11:05 НБА. Мощный данк Дуайта Ховарда возглавляет ТОП-10 моментов игрового дня (Видео) 323 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

Гассиев – Дортикос: открытая тренировка (Фото)

Гасссиев vs Дортикос: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Александр Усик вернулся в Украину после победы над Бриедисом (Фото)

Победа Усика над Бриедисом в фотографиях

Усик и Бриедис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

«Дакар»-2018. Лучшие фото

«Дакар»-2018. 13-й этап Сан Хуан – Кордоба (Фото)

ВИДЕО

НБА. Мощный данк Дуайта Ховарда возглавляет ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Самые мощные плюхи от Василия Ломаченко (Видео)

НБА. Мощный данк Джеймса и трехочковый Хардена – в топ-10 дня в НБА

НБА. Джеймс Харден оформил первый в истории трипл-дабл с 60 очками (Видео)

Церемония награждения смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в Риднау (Видео)

Золото Украины в смешанной эстафете на ЧЕ в Риднау (Видео обзор)

Australian Open. Федерер победил Чилича в финале: обзор матча (Видео)





Топ-новости недели

Ирина Варвинец признана лучшей спортсменкой Украины в январе
Богдан Никишин - серебряный призер немецкого этапа Кубка мира
Сборная Украины по биатлону – чемпион Европы в смешанной эстафете
Australian Open. Роджер Федерер защитил титул и стал шестикратным чемпионом
Усик победил Бриедиса и cтал первым финалистом WBSS






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2018 (14)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги