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Санкт-Петербург. Младенович не пустила Цибулкову в четвертьфинал
Санкт-Петербург. Младенович не пустила Цибулкову в четвертьфиналВ Санкт-Петербургt (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Действующая чемпионка турнира, десятая ракетка мира 24-летняя француженка Кристина Младенович (4), нанесла поражение 28-летней словачке Доминике Цибулковой, занимающей в мировом рейтинге 56-е место, со счетом 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Младенович взяла четыре подачи Цибулковой и упустила две своих. Кристина выполнила три эйса и совершила девять двойных ошибок, а Доминика ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Цибулкова – 5:2.

Соперница Младенович по четвертьфиналу определится в матче Катерина Синякова (Чехия) — Екатерина Макарова (Россия).

Теннис. WTA. Premier - St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.
Второй круг
Кристина Младенович (Франция, 4) — Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:4, 6:4
Юлия Гёргес (Германия, 5) — Роберта Винчи (Италия, Q) – 7:5, 6:0

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