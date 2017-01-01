Сестры Киченок стартовали с победы на турнире в Тайбэе

В Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(46-я в парном рейтинге WTA) в дуэте со своей сестрой(36), посеянные под третьем номером, стартовали с победы над парой теннисисток из Тайваня(261) /(1046) со счетом 6:2, 6:4.Поединок продолжался 1 час 9 минут. За это время Киченок выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. Обе пары выполнили по два эйса, при этом украинки допустили семь двойных ошибок, а их соперницы – одну.В четвертьфинале Людмила и Надежда сыграют с еще одной парой из Тайваня Чань Кай-Чен (104) / Чуань Чиа-Юнь (88).