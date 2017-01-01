Катерина Козлова вышла в четвертьфинал на турнире в Тайбэе

Теннис. WTA. International - Taiwan Open. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 88-е место, одержала волевую победу над 28-летней китаянкой, занимающей в мировом рейтинге 114-е место, со счетом 3:6, 6:2, 7:6(4).Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Козлова реализовала три брейк-пойнта из пяти, а ее соперница – два из десяти. Катерина выполнила семь эйсов и один раз ошиблась на подаче, против четырех эйсов и шести двойных ошибок у Инь-Инь. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.За выход в полуфинал турнюра Козлова сразится с пятой сеяной Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан, которая была сильне местной теннисистки Чан КайЧень – 6:3, 7:6(3).Ранее Козлова и Путинцева не встречались.Катерина Козлова (Украина) —Дуань Инь-Инь (Китай) — 3:6, 6:2, 7:6(4)Юлия Путинцева (Казахстан, 5) — Чан Кай-Чень (Тайбэй, WC) – 6:3, 7:6(3)