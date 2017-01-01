На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Санкт-Петербург. Ястремская и Сизикова вышли в 1/4 финала в паре
Санкт-Петербург. Ястремская и Сизикова вышли в 1/4 финала в пареВ Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Даяна Ястремская (234-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Яной Сизиковой (138) победили россиянок Полину Монову (118) и Анастасию Потапову (248) со счетом 6:1, 6:3.

Поединок длился 59 минут. Ястремская и Сизикова реализовали четыре брейк-пойнта из девяти и отыграли все восемь брейк-пойнтов соперниц. На счету Даяны и Яны два эйса и одна двойная ошибка, а Монова и Потапова навылет не подали ни разу и допустили одну двойную ошибку.  

За выход в полуфинал соревнований Ястремская и Сизикова  поспорят со вторыми сеяными американкой Ракель Атаво (43) и немкой Анной-Леной Грёнефельд (21).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Санкт-Петербург. Савчук и Олару не прошли во второй круг в парном турнире
Ташкент. Ястремская выбывает в &#188; финала в парном разряде
Ташкент. Ястремская вышла во второй круг в парном разряде
Даяна Ястремская вышла в финал юниорского Уимблдона
Санкт-Петербург. Заневская в парном разряде проиграла в первом круге
Ястремская и Зарицкая в парном разряде вышли в полуфинал Australian Open
Australian Open. Ястремская вышла в &#188; финала, Зарицкая завершила выступление
Зарицкая и Ястремская в парном разряде вышли в &#188; финала юниорского Australian Open
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Санкт-Петербург. Ястремская и Сизикова вышли в 1/4 финала в паре
Элина Свитолина – среди номинанток на звание лучшего игрока января
Санкт-Петербург. Савчук и Олару не прошли во второй круг в парном турнире
Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в Тайбэе
Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на три позиции, Стаховский на семь

Последние новости спорта

19:18 Санкт-Петербург. Ястремская и Сизикова вышли в 1/4 финала в паре 119 | Теннис

18:12 Бриедис: Усик похож на боксера, у которого нет слабых сторон 138 | Бокс

17:52 Мурат Гассиев: В тяжелом весе нет фаворитов, все решает один удар 126 | Бокс

17:29 Путин: Обвинения в адрес спортсменов РФ основаны на словах придурка Родченкова 128 | Новости спорта

17:03 Виктор Петроченко: Бриедис неграмотно провел бой с Усиком 306 | Бокс

16:42 МОК одобрил заявку Бьорндалена в состав делегации Беларуси на ОИ-2018 119 | Биатлон / Пхенчхан 2018

16:20 Антидопинговое агентство Швеции: Сосуды для допинг-проб нового поколения можно вскрыть, не оставляя следов 109 | Новости спорта

15:51 Спортсменки из Северной и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером на тренировке 119 | Пхенчхан 2018

14:09 Алонсо: Я никогда не скрывал, что хочу завоевать «Тройную корону» автоспорта 117 | Формула-1

13:50 Пидручный: Уровень мужского биатлона в Украине упал, в основном по причине болезней 149 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Александр Усик вернулся в Украину после победы над Бриедисом (Фото)

Победа Усика над Бриедисом в фотографиях

Усик и Бриедис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

«Дакар»-2018. Лучшие фото

«Дакар»-2018. 13-й этап Сан Хуан – Кордоба (Фото)

«Дакар»-2018. 12-й этап: Чилесито - Сан Хуан (Фото)

«Дакар»-2018. Одиннадцатый этап (Фото)

ВИДЕО

Церемония награждения смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в Риднау (Видео)

Золото Украины в смешанной эстафете на ЧЕ в Риднау (Видео обзор)

Australian Open. Федерер победил Чилича в финале: обзор матча (Видео)

Пидручный vs Логинов: развязка в смешанной эстафете на ЧЕ (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Александр Усик vs Майрис Бриедис (Видео боя)

Australian Open. Победа Возняцки над Халеп в финале: обзор матча (Видео)





Топ-новости недели

Ирина Варвинец признана лучшей спортсменкой Украины в январе
Богдан Никишин - серебряный призер немецкого этапа Кубка мира
Сборная Украины по биатлону – чемпион Европы в смешанной эстафете
Australian Open. Роджер Федерер защитил титул и стал шестикратным чемпионом
Усик победил Бриедиса и cтал первым финалистом WBSS






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2018 (574)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги