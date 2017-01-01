Санкт-Петербург. Ястремская и Сизикова вышли в 1/4 финала в паре

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(234-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(138) победили россиянок(118) и(248) со счетом 6:1, 6:3.Поединок длился 59 минут. Ястремская и Сизикова реализовали четыре брейк-пойнта из девяти и отыграли все восемь брейк-пойнтов соперниц. На счету Даяны и Яны два эйса и одна двойная ошибка, а Монова и Потапова навылет не подали ни разу и допустили одну двойную ошибку.За выход в полуфинал соревнований Ястремская и Сизикова поспорят со вторыми сеяными американкой Ракель Атаво (43) и немкой Анной-Леной Грёнефельд (21).