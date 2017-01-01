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Элина Свитолина – среди номинанток на звание лучшего игрока января
Элина Свитолина – среди номинанток на звание лучшего игрока январяОфициальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку января 2018 года.

Украинская теннисистка Элина Свитолина  - одна из четырех претенденток на это звание. В январе Элина стала победительницей турнира в Брисбене и дошла до четвертьфинала на Australian Open. 

На звание лучшей теннисистки месяца также претендуют победительница Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, финалистка Australian Open-2018 румынка Симона Халеп и чемпионка турнира в Сиднее и полуфиналистка австралийского «Шлема» немка Анжелика Кербер.

Голосование по этой номинации завершится в 07:00 утра 1 февраля. Победительница будет объявлена 2 февраля.

Проголосовать можно на официальном сайте тура.
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