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Санкт-Петербург. Савчук и Олару не прошли во второй круг в парном турнире
Санкт-Петербург. Савчук и Олару не прошли во второй круг в парном турниреВ Санкт-Петербургt (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Cавчук (41-я в парном рейтинге WTA)  и ее напарница румынка Ралука Олару (45) потерпели поражение от итальянки Сары Эррани (115) и бельгийки Кирстен Флипкенс (51) со счетом 3:6, 2:6.

За 1 час 7 минут, проведенные на корте, Савчук и Олару реализовали три брейк-пойнта из девяти, а их соперницы – шесть из шести. Эйсов в матче не было, при этом обе пары допустили по одной двойной ошибке.

В парном разряде выступает еще одна украинка – Даяна Ястремская (234), которая вместе с россиянкой Яной Сизиковой (138) будет стартовать в матче против российской пары Полина Монова (118) / Анастасия Потапова (248).

Отметим, что в основной сетке одиночного разряда украинок нет. Ястремская не прошла в основу, проиграв во втором раунде квалификации словачке Виктории Кузмовой.

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