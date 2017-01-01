Санкт-Петербург. Савчук и Олару не прошли во второй круг в парном турнире

В Санкт-Петербургt (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $733,900 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(41-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница румынка(45) потерпели поражение от итальянки(115) и бельгийки(51) со счетом 3:6, 2:6.За 1 час 7 минут, проведенные на корте, Савчук и Олару реализовали три брейк-пойнта из девяти, а их соперницы – шесть из шести. Эйсов в матче не было, при этом обе пары допустили по одной двойной ошибке.В парном разряде выступает еще одна украинка – Даяна Ястремская (234), которая вместе с россиянкой Яной Сизиковой (138) будет стартовать в матче против российской пары Полина Монова (118) / Анастасия Потапова (248).Отметим, что в основной сетке одиночного разряда украинок нет. Ястремская не прошла в основу, проиграв во втором раунде квалификации словачке Виктории Кузмовой.