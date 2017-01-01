Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в Тайбэе

Теннис. WTA. International - Taiwan Open. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в ТайбэеВ Тайбее (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 88-е место, уверенно обыграла 35-ю ракетку мира, 29-летнюю китаянку, посеянную под вторым номером, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 17 минут игрового времени, Козлова сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. Обе соперницы выполнили по две подачи навылет, при этом Катерина обошлась без двойных ошибок, а Шуай допустила четыре. Теперь счет из личных встреч стал равный – 1:1.За выход в четвертьфинал соревнований Козлова сыграет с еще одной китаянкой - Дуань Инь-Инь, которая переиграла японку Мию Като - 6:2, 4:6, 7:5.Ранее Козлова и Инь-Инь встречались один раз и тогда сильнее была украинка.Катерина Козлова (Украина) — Чжан Шуай (Китай, 2) – 6:2, 6:4Дуань Инь-Инь (Китай) — Мию Като (Япония, LD) – 6:2, 4:6, 7:5