Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на три позиции, Стаховский на семь

в понедельник, 29 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который поднялся на три позиции и теперь занимает 34-е место.Во второй сотне мировой классификации также один украинец -, который поднялся со 120-го места на 113-е.потерял девять пунктов и опустился на 212-ю строчку рейтинга.Возглавляет мировую классификацию испанец, но преимущество над швейцарцем, ставшим победителем Australian Open, сократилось до 155 очков.Хорватстал третьей ракеткой мира, после удачного выступления на Australian Open, где он дошел до финала.По одной позиции потеряли болгарин(4-й), немец(5) и австриец(6). На один пункт поднялись американец(8) и аргентинец(9). Топ-10 мирового рейтинга замыкает испанец, поднявшись с 11-го места.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 96053 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 49604 (5). Григор Димитров (Болгария) – 46305 (4). Александр Зверев (Германия) – 46106 (5). Доминик Тим (Австрия) – 40607 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 34608 (9). Джек Сок (США) – 28809 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 281510 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 270534 (37). Александр Долгополов (Украина) – 1341113 (120). Сергей Стаховский (Украина) – 503212 (203). Илья Марченко (Украина) – 250