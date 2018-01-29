Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на третье место, Цуренко, Бондаренко и Козлова укрепили свои позиции

в понедельник, 29 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и все укрепили свои позиции.повторила свой рекорд, вернувшись на третье место.На три позиции поднялась(40-я), на 14 –(80), на одну -(85).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки.поднялась на десять пунктов и теперь занимает 144-е место, на пять пунктов поднялась(172).Отметим прогресс 15-летней, которая с 521-й строчки рейтинга поднялась на 243-ю позицию. Напомним, на своем дебютном взрослом Australian Open Марта преодолела квалификацию и дошла до третьего круга в основной сетке «мэйджора».Датчанкавышла в лидеры мировой классификации после победы на Australian Open, сместив на вторую строчку румынку Симону Халеп.На один пункт улучшили свое положение чешка Каролина Плишкова (5-я), латвийка Елена Остапенко (6) и француженка Каролин Гарсия (7). Немка Анжелика Кербер стала девятой ракеткой мира, поднявшись с 16-й позиции. Десятку сильнейших теннисисток мира замкнула француженка Кристина Младенович, поднявшись с 11-го места.1(2). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков2 (1). Симона Халеп (Румыния) – 77153 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 60854 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 56905 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 54456 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 49017 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 44958 (5). Винус Уильямс (США) – 42789 (16). Анжелика Кербер (Германия) – 303110 (11). Кристина Младенович (Франция) - 293540 (43). Леся Цуренко (Украина) – 126080 (94). Катерина Бондаренко (Украина) – 81885 (86). Катерина Козлова (Украина) – 744144 (154). Ангелина Калинина (Украина) – 408172 (177). Диана Ястремская (Украина) - 338