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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на третье место, Цуренко, Бондаренко и Козлова укрепили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на третье место, Цуренко, Бондаренко и Козлова укрепили свои позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 29 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и все укрепили свои позиции. Элина Свитолина повторила свой рекорд, вернувшись на третье место.
На три позиции поднялась Леся Цуренко (40-я), на 14 – Катерина Бондаренко (80), на одну - Катерина Козлова (85).
 
Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Ангелина Калинина поднялась на десять пунктов и теперь занимает 144-е место, на пять пунктов поднялась Диана Ястремская (172).

Отметим прогресс 15-летней Марты Костюк, которая с 521-й строчки рейтинга поднялась на 243-ю позицию. Напомним, на своем дебютном взрослом Australian Open Марта преодолела квалификацию и дошла до третьего круга в основной сетке «мэйджора».   

Датчанка Каролин Возняцки вышла в лидеры мировой классификации после победы на Australian Open, сместив на вторую строчку румынку Симону Халеп. 
На один пункт улучшили свое положение чешка Каролина Плишкова (5-я), латвийка Елена Остапенко (6) и француженка Каролин Гарсия (7). Немка Анжелика Кербер стала девятой ракеткой мира, поднявшись с 16-й позиции. Десятку сильнейших теннисисток мира замкнула француженка Кристина Младенович, поднявшись с 11-го места.  

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 29.01.2018г.:
1(2). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков
2 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7715
3 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 6085
4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445
6 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4901
7 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4495
8 (5). Винус Уильямс (США) – 4278
9 (16). Анжелика Кербер (Германия) – 3031
10 (11). Кристина Младенович (Франция) - 2935

40 (43). Леся Цуренко (Украина) – 1260
80 (94). Катерина Бондаренко (Украина) –  818
85 (86). Катерина Козлова (Украина) – 744
144 (154). Ангелина Калинина (Украина) – 408
172 (177). Диана Ястремская (Украина) - 338

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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