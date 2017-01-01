Australian Open. Федерер победил Чилича в финале: обзор матча (Видео)

Сегодня, 10:19 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер (2) в финале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах одолел 29-летнего хорвата Марина Чилича (6), занимающего в мировом рейтинге шестое место -



Для Федерера этот титул стал 20-м на турнирах серии «Большого шлема» и шестым на Australian Open.





Вторая ракетка мира 36-летний швейцарец(2) в финале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах одолел 29-летнего хорвата(6), занимающего в мировом рейтинге шестое место - 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1 Для Федерера этот титул стал 20-м на турнирах серии «Большого шлема» и шестым на Australian Open.