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Халеп была госпитализирована из-за обезвоживания после финала Australian Open
Халеп была госпитализирована из-за обезвоживания после финала Australian OpenРумынская теннисистка Симона Халеп после поражения от датчанки Каролин Возняцки в финале Открытого чемпионата Австралии была госпитализирована с диагнозом «обезвоживание», сообщает ESPN.

Халеп провела четыре часа в больнице и была выписана утром в воскресенье.

Отметим, что матч Халеп — Возняцки проходил на открытой арене, а во время финала мужского турнира Федерер — Чилич организаторы закрыли крышу над кортом Рода Лэйвера, чтобы обезопасить спортсменов от возможных последствий сильной жары.
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