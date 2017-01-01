Халеп была госпитализирована из-за обезвоживания после финала Australian Open

Вчера, 14:42 126 | Теннис

Румынская теннисистка Симона Халеп после



Халеп провела четыре часа в больнице и была выписана утром в воскресенье.



Отметим, что матч Халеп — Возняцки проходил на открытой арене, а во время финала мужского турнира Федерер — Чилич организаторы закрыли крышу над кортом Рода Лэйвера, чтобы обезопасить спортсменов от возможных последствий сильной жары. Румынская теннисистка Симона Халеп после поражения от датчанки Каролин Возняцки в финале Открытого чемпионата Австралии была госпитализирована с диагнозом «обезвоживание», сообщает ESPN.Халеп провела четыре часа в больнице и была выписана утром в воскресенье.Отметим, что матч Халеп — Возняцки проходил на открытой арене, а во время финала мужского турнира Федерер — Чилич организаторы закрыли крышу над кортом Рода Лэйвера, чтобы обезопасить спортсменов от возможных последствий сильной жары.