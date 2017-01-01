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Australian Open. Роджер Федерер защитил титул и стал шестикратным чемпионом
Australian Open. Роджер Федерер защититл титул и стал шестикратным чемпиономВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Вторая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) в пяти сетах одолел 29-летнего хорвата Марина Чилича (6), занимающего в мировом рейтинге шестое место - - 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 5 минут. Федерер выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Роджера 24 эйса при четырех двойных ошибках и 41 виннерс при 40 невынужденных, а Марин 16 раз подал навылет, активно выиграл 45 очков, допустив пять двойных и и 64 невынужденные ошибки. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 9:1.

Для Федерера этот титул стал 20-м на турнирах серии «Большого шлема» и шестым на Открытом чемпионате Австралии, принеся ему 2000 рейтинговых очков и $4,000,000 призовых.

Федерер стал первым теннисистом в истории, которому удалось победить на двух «Шлемах» минимум по шесть раз. Швейцарец является восьмикратным чемпионом Уимблдона и шестикратным чемпионом Australian Open (поровну с сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Роем Эмерсоном). 

Отметим, что финальный поединок проходил при закрытой крыше. Организаторы приняли такое решение, чтобы обезопасить спортсменов от возможных последствий сильной жары, которая в Мельбурне составляет 37 градусов Цельсия.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Финал
Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 6)  - 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1
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