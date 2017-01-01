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Габриэла Дабровски и Мате Павич – чемпионы Australian Open в миксте
Габриэла Дабровски и Мате Павич – чемпионы Australian Open в микстеВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном парном разряде состоялся финальный матч.

Канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич одержали победу над венгеркой Тимеа Бабош и Роханом Бопанной из Индии со счетом 2:6, 6:4, 11-9.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Дабровски и Павич сделали один брейк и выполнили девять эйсов при двух двойных ошибках. Бабош и Бопанна взяли две подачи соперников и пять раз подали навылет.

Для Бабош и Бопанны этот титул стал вторым на «мэйджорах» в миксте и принес им $175,000 призовых.
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