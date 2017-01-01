Габриэла Дабровски и Мате Павич – чемпионы Australian Open в миксте

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном парном разряде состоялся финальный матч.Канадкаи хорватодержали победу над венгеркойиз Индии со счетом 2:6, 6:4, 11-9.Поединок продолжался 1 час 8 минут. Дабровски и Павич сделали один брейк и выполнили девять эйсов при двух двойных ошибках. Бабош и Бопанна взяли две подачи соперников и пять раз подали навылет.Для Бабош и Бопанны этот титул стал вторым на «мэйджорах» в миксте и принес им $175,000 призовых.