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Оливер Марах и Мате Павич – чемпионы Australian Open в парном разряде
Оливер Марах и Мате Павич – чемпионы Australian Open в парном разрядеВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.

37-летний австриец Оливер Марах (17-й в парном рейтинге ATP) и его 24-летний напарник Мате Павич (16) из Хорватии, посеянные под седьмым номером, одержали победу колумбийской парой 31-летними Хуаном Себастьяном Кабалем (23) и Робертом Фара (27) со счетом 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 33 минуты. За это вреям Марах и Павич реализовали два брейк-пойнта из четырех и отыграли все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у соперников. На счету победителей семь эйсов и три двойных ошибки, а Кабаль и Фара четыре раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.  

Для Мараха и Павича это первая победа на турнире «Большого шлема».

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