Оливер Марах и Мате Павич – чемпионы Australian Open в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.37-летний австриец(17-й в парном рейтинге ATP) и его 24-летний напарник(16) из Хорватии, посеянные под седьмым номером, одержали победу колумбийской парой 31-летними(23) и(27) со счетом 6:4, 6:4.Поединок продолжался 1 час 33 минуты. За это вреям Марах и Павич реализовали два брейк-пойнта из четырех и отыграли все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у соперников. На счету победителей семь эйсов и три двойных ошибки, а Кабаль и Фара четыре раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Для Мараха и Павича это первая победа на турнире «Большого шлема».