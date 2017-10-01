Australian Open. Победа Возняцки над Халеп в финале: обзор матча (Видео)

Вчера, 16:13 179 | Теннис / Видео

Каролин Возняцки в финале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах одолела первую ракетку мира, 26-летнюю румынку Симону Халеп со счетом



Возняцки впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» и стала первой датчанкой, ставшей чемпионкой «мэйджора». С понедельника Каролин станет первой ракеткой мира.







Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанкав финале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах одолела первую ракетку мира, 26-летнюю румынкусо счетом 7:6(2), 3:6, 6:4 Возняцки впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» и стала первой датчанкой, ставшей чемпионкой «мэйджора». С понедельника Каролин станет первой ракеткой мира.