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Australian Open. Победа Возняцки над Халеп в финале: обзор матча (Видео)
Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки в финале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах одолела первую ракетку мира, 26-летнюю румынку Симону Халеп со счетом 7:6(2), 3:6, 6:4.

Возняцки впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» и стала первой датчанкой, ставшей чемпионкой «мэйджора». С понедельника Каролин станет первой ракеткой мира.



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