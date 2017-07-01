Australian Open. Федерер победил Чхун Хёна в полуфинале: обзор матча (Видео)

Вчера, 13:24 221 | Теннис / Видео

Роджер Федерер вышел в финал после победы над 21-летним южнокорейцем Чхун Хёном, занимающим в мировом рейтинге 58-ю строчку. При счете

В финале соперником Федерера будет хорват Марин Чилич.









Вторая ракетка мира 36-летний швейцарецвышел в финал после победы над 21-летним южнокорейцем, занимающим в мировом рейтинге 58-ю строчку. При счете 6:1, 5:2 в пользу Роджера его соперник отказался от продолжения борьбы. Причиной отказа южнокорейца стало повреждение стопы.В финале соперником Федерера будет хорват Марин Чилич.