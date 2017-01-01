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Australian Open. Федерер прошел в финал на отказе Чхун Хёна
Australian Open. Федерер прошел в финал на отказе Чхун ХёнаВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер вышел в финал после победы над 21-летним южнокорейцем Чхун Хёном, занимающим в мировом рейтинге 58-ю строчку. При счете 6:1, 5:2 в пользу Роджера его соперник отказался от продолжения борьбы. Причиной отказа стало повреждение стопы.

Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Федерер взял четыре подачи Хёна и отыграл единственный его брейк-пойнт. Роджер выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а кореец один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

В финале Открытого чемпионата Австралии Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем. Матч состоится в воскресенье, 28 января.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
1/2 финала
Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Чхун Хён (Южная Корея) —6:1, 5:2 Rt
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