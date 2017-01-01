Australian Open. Федерер прошел в финал на отказе Чхун Хёна

Вчера, 12:13 163 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер вышел в финал после победы над 21-летним южнокорейцем Чхун Хёном, занимающим в мировом рейтинге 58-ю строчку. При счете 6:1, 5:2 в пользу Роджера его соперник отказался от продолжения борьбы. Причиной отказа стало повреждение стопы.



Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Федерер взял четыре подачи Хёна и отыграл единственный его брейк-пойнт. Роджер выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а кореец один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



В финале Открытого чемпионата Австралии Федерер сыграет с хорватом



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Чхун Хён (Южная Корея) —6:1, 5:2 Rt

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарецвышел в финал после победы над 21-летним южнокорейцем Чхун Хёном, занимающим в мировом рейтинге 58-ю строчку. При счете 6:1, 5:2 в пользу Роджера его соперник отказался от продолжения борьбы. Причиной отказа стало повреждение стопы.Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Федерер взял четыре подачи Хёна и отыграл единственный его брейк-пойнт. Роджер выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а кореец один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.В финале Открытого чемпионата Австралии Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем . Матч состоится в воскресенье, 28 января.Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Чхун Хён (Южная Корея) —6:1, 5:2 Rt