Младенович и Бабош – чемпионки Australian Open в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.Француженка(26-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница венгерка(7) одержали победу над российской парой(3) /(3) со счетом 6:4, 6:3.Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Младенович и Бабош сделали пять брейков и упустили три своих подачи. На счету победительниц пять эйсов и четыре двойных ошибки, а Макарова и Веснина два раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.Для Младенович этот титул стал вторым на «мэйджорах» в паре, для Бабош – первым и принес им 2000 рейтинговых очков и $700,000 призовых.