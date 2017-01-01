На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Младенович и Бабош – чемпионки Australian Open в парном разряде
Младенович и Бабош – чемпионки Australian Open в парном разрядеВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.

Француженка Кристина Младенович (26-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница венгерка Тимеа Бабош (7) одержали победу над российской парой Екатерина Макарова (3) / Елена Веснина (3) со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Младенович и Бабош сделали пять брейков и упустили три своих подачи. На счету победительниц пять эйсов и четыре двойных ошибки, а Макарова и Веснина два раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.

Для Младенович этот титул стал вторым на «мэйджорах» в паре, для Бабош – первым и принес им 2000 рейтинговых очков и $700,000 призовых.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Веснина и Макарова стали чемпионками, не отдав соперницам ни гейма
Australian Open. Континен и Пирс стали чемпионами в парном разряде
«Ролан Гаррос». Младенович и Гарсия – чемпионки в парном разряде
US Open. Макарова и Веснина - чемпионки в парном разряде
Уимблдон. Сара Эррани и Роберта Винчи - чемпионки в парном разряде
Australian Open. Нестор и Младеннович - чемпионы в миксте
Australian Open. Макарова и Веснина в финале сыграют с Эррани и Винчи
Макарова и Веснина – чемпионки «Ролан Гаррос» в парном разряде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Australian Open. Федерер победил Чхун Хёна в полуфинале: обзор матча (Видео)
Australian Open. Федерер прошел в финал на отказе Чхун Хёна
Младенович и Бабош – чемпионки Australian Open в парном разряде
Борис Беккер попросил общественность помочь найти потерянные кубки турниров Большого шлема
Australian Open. Чилич победил Эдмунда в 1/2 финала: обзор матча (Видео)

Последние новости спорта

19:31 Александр Усик обратился к болельщикам перед боем с Майрисом Бриедисом (Видео) 141 | Бокс / Видео

19:16 Усик и Бриедис взвесились перед боем: результаты (Видео) 122 | Бокс / Видео

18:27 Спарринг-партнер Бриедиса: В бою Майриса с Усиком фаворита нет 177 | Бокс

17:41 Уайлдер: Если Паркер проиграет Джошуа, я отомщу за него 122 | Бокс

17:27 WBC: Победитель боя Гвоздик - Амар оспорит полноценный титул 134 | Бокс

16:46 Ирина Варвинец – чемпионка Европы по биатлону в спринте 154 | Биатлон / Главные новости спорта

16:20 Алонсо надеется выступить в Ле-Мане уже в 2018-м 99 | Формула-1

16:08 Liberty убедила Sauber и Force India отозвать жалобу на Формулу 1 102 | Формула-1

15:56 Пойманного на допинге американского олимпийского чемпиона признали невиновным 97 | Легкая атлетика

15:39 Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент 112 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Усик и Бриедис на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

«Дакар»-2018. Лучшие фото

«Дакар»-2018. 13-й этап Сан Хуан – Кордоба (Фото)

«Дакар»-2018. 12-й этап: Чилесито - Сан Хуан (Фото)

«Дакар»-2018. Одиннадцатый этап (Фото)

«Дакар»-2018. Десятый этап: Сальта – Белен (Фото)

«Дакар»-2018. Восьмой этап: Уюни - Туписа (Фото)

ВИДЕО

Александр Усик обратился к болельщикам перед боем с Майрисом Бриедисом (Видео)

Усик и Бриедис взвесились перед боем: результаты (Видео)

Australian Open. Федерер победил Чхун Хёна в полуфинале: обзор матча (Видео)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня (Видео)

Эгис Климас о перспективах боя Ломаченко - Пакьяо (Видео)

Australian Open. Чилич победил Эдмунда в 1/2 финала: обзор матча (Видео)

Австралийские звезды YouTube установили рекорд Гиннесса, забросив мяч в корзину с 200-метровой высоты (Видео)





Топ-новости недели

Ирина Варвинец – чемпионка Европы по биатлону в спринте
Артем Прима – пятый в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Младенович и Бабош – чемпионки Australian Open в парном разряде
Юлия Журавок – четвертая в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
Австриец Ляйтнер выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону; Семенов – 34-й






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2018 (501)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги