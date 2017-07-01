Australian Open. Чилич победил Эдмунда в 1/2 финала: обзор матча (Видео)

Сегодня, 17:32 99 | Теннис / Видео

Марин Чилич в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису трех партиях взял верх над британцем Кайлом Эдмундом, занимающим в рейтинге ATP 49-ю позицию, со счетом

Соперник Чилича по финалу определится в матче между швейцарцем







Шестая ракетка мира хорватв матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису трех партиях взял верх над британцем, занимающим в рейтинге ATP 49-ю позицию, со счетом 6:2, 7:6(4), 6:3 Соперник Чилича по финалу определится в матче между швейцарцем Роджером Федерером и Чхун Хёном из Южной Кореи.