Марин Чилич стал первым финалистом Australian Open

Сегодня, 17:16 98 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят состоялся первый полуфинальный матч.



Шестая ракетка мира, 29-летний хорват Марин Чилич (6)в трех партиях победил 23-летнего британца Кайла Эдмунда, занимающего в рейтинге ATP 49-ю позицию, со счетом 6:2, 7:6(4), 6:3.



Теннисисты играли 2 часа 18 минут. Чилич реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Эдмунда. На счету Марина одиннадцать эйсов при одной двойной ошибке, а Кайл семь раз подал навылет и трижды ошибся при подаче. Это вторая победа хорвата в двух встречах с британцем.



Чилич в третий раз в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее Марин играл в финале US Open-2014, где стал чемпионом турнира и Уимблдоне-2017, где уступил Федереру.



В финале соперником Чилича будет либо швейцарец



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/2 финала

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6(4), 6:3



В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят состоялся первый полуфинальный матч.Шестая ракетка мира, 29-летний хорват(6)в трех партиях победил 23-летнего британца Кайла Эдмунда, занимающего в рейтинге ATP 49-ю позицию, со счетом 6:2, 7:6(4), 6:3.Теннисисты играли 2 часа 18 минут. Чилич реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Эдмунда. На счету Марина одиннадцать эйсов при одной двойной ошибке, а Кайл семь раз подал навылет и трижды ошибся при подаче. Это вторая победа хорвата в двух встречах с британцем.Чилич в третий раз в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее Марин играл в финале US Open-2014, где стал чемпионом турнира и Уимблдоне-2017, где уступил Федереру.В финале соперником Чилича будет либо швейцарец Роджер Федерер , либо Чхун Хён из Южной Кореи.Марин Чилич (Хорватия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6(4), 6:3