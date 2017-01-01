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Марин Чилич стал первым финалистом Australian Open
Марин Чилич стал первым финалистом Australian OpenВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят состоялся первый полуфинальный матч.

Шестая ракетка мира, 29-летний хорват Марин Чилич (6)в трех партиях победил 23-летнего британца Кайла Эдмунда, занимающего в рейтинге ATP 49-ю позицию, со счетом 6:2, 7:6(4), 6:3.

Теннисисты играли 2 часа 18 минут. Чилич реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Эдмунда. На счету Марина одиннадцать эйсов при одной двойной ошибке, а Кайл семь раз подал навылет и трижды ошибся при подаче. Это вторая победа хорвата в двух встречах с британцем.

Чилич в третий раз в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее Марин играл в финале US Open-2014, где стал чемпионом турнира и Уимблдоне-2017, где уступил Федереру.

В финале соперником Чилича будет либо швейцарец Роджер Федерер, либо Чхун Хён из Южной Кореи.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
1/2 финала
Марин Чилич (Хорватия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6(4), 6:3

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