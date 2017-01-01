Australian Open. Халеп обыграла Кербер в 1/2 финала: обзор матча (Видео)

Сегодня, 11:56 199 | Теннис / Видео

Симона Халеп в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису одолела немку Анжелику Кербер, занимающую в мировом рейтинге 16-е место, со счетом

В финале Халеп сразится с датчанкой





Первая ракетка мира румынкав матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису одолела немку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:3, 4:6, 9:7. В финале Халеп сразится с датчанкой Каролин Возняцки