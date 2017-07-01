Australian Open. Возняцки обыграла Мертенс в 1/2 финала: обзор матча (Видео)

Сегодня, 11:47 167 | Теннис / Видео

Каролин Возняцки в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису обыграла в двух сетах бельгийку Элисе Мертенс, занимающую в мировом рейтинге 37-е место, со счетом







Вторая ракетка мира датчанкаматче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису обыграла в двух сетах бельгийку, занимающую в мировом рейтинге 37-е место, со счетом 6:3, 7:6(2)