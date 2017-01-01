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Халеп обыграла Кербер и вышла в финал Australian Open
Халеп обыграла Кербер и вышла в финал Australian OpenВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Первая ракетка мира мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) сломила в трех сетах сопротивление 30-летней немки Анжелики Кербер (21), занимающей в мировом рейтинге 16-е место со счетом 6:3, 4:6, 9:7. 

Теннисистки играли 2 часа 20 минут. За это время Халеп реализовала девять брейк-пойнтов из 22-х, Кербер – все семь имевшихся у нее. Симона выполнила шесть эйсов и допустила три двойных ошибки, а Анжелика на подаче не ошибалась, но и навылет не подала ни разу. После этой встречи румынка стала лидером в их личном противостоянии – 5:4.

За главный трофей в финале турнира Халеп предстоит сразиться с датчанкой Каролин Возняцки.

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